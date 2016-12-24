Lider Medipol Başakşehir Deplasmanda Adanaspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

ADANASPOR KOVALADI

Medipol Başakşehir, 43. dakikada Joseph Attamah'ın klas vuruşuyla 1-0 öne geçti. Adanaspor, 52. dakikada savunma hatasından faydalanan ve fırsatçılığını konuşturan Magaye Gueye'nin golüyle eşitliği sağladı.

ÖNCE GOLÜ VERDİ, SONRA İPTAL ETTİ!

Mücadelenin 72. dakikasında Marcio Mossoro fileleri havalandırarak Başakşehir'i 2-1 öne geçirirken, önce santrayı gösteren hakem Hüseyin Göçek sonrasında golü iptal etti. Mossoro'nun golünde yardımcı hakemin yanına giden Göçek bir süre görüşme gerçekleştirdi. Göçek son olarak ise"ofsayt" kararı verdi.

Adanasporlu futbolcular gol kararı sonrasında yardımcı hakemin yanına doğru koşarak kararın yanlış olduğu gerekçesiyle itirazda bulunmuşlardı. Pozisyonda Visca da topa hareketlenirken arkadaki Mossoro fileleri havalandırmıştı.

FARK 4 OLDU

Bu beraberliğin ardından Medipol Başakşehir namağlup ünvanını sürdürdü ve takipçisi Beşiktaş'tan 1 maç fazlası ve 4 puan farkla 36 puana yükseldi. Adanaspor ise puanını 10'a çıkarmayı başardı.

LİDER BİTİRDİ

Başakşehir topladığı 36 puan ile, 2016 yılını Beşiktaş'ın önünde bitirmeyi garantiledi.

Başakşehir, lige verilecek aranın ardından Kayserispor'u sahasında ağırlayacak. Adanaspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.