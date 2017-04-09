Lider Istanbul'dan Çıkamadı
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı lider Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı lider Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
66. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Eren'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.
72. dakikada Sedat'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Eren'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
80. dakikada ceza sahası dışında İbrahim'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
---KÜNYE---
Stat: Ümraniye şehir
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Gençerler xx, Serdar Diyadin xx
Ümraniyespor: Burak xx, Ömer Tunç xx, Erol xx, Merthan xx, Mehmet Sedef xx, Mücahit xx (Beleck dk. 46 x), Bulut xx, Ömer Can Sokullu xx (Salifu dk. 66 x), İbrahim xx, Otoo xx (Samet dk. 77 x), Serdar xx
Yedekler: Metin, Mustafa Çakır, Bahadır, Oğuz
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Caner xx, Azubuike xx, Murat Akça xx, Sezer xx, Rahman Buğra xx, Sedat xx (Ferhat dk. 84 ?), Pereira xx (Iwuji dk. 77 x), İrfan Başaran xx ( Murat Yıldırım dk. 62 x), Dialiba xx, Eren Tozlu xx
Yedekler: Hakan, Mehmet Sak, Yiğitcan, Sadık
Teknik Direktör: İrfan Buz
Gol: Samet (dk. 80) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Otoo (Ümraniyespor) Azubuike, Caner (Evkur Yeni Malatyaspor)
(İHA)