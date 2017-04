Lider Bornova Becker, Sahasında Son Maçına Çıkıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde bu sezon oynadığı 36 maçta topladığı 69 puanla 11 haftadır liderliği bırakmayan Bornova Becker, Play Off öncesinde evindeki son maçında 15 Nisan Cumartesi saat 13.00'te Kırçiçeği Bodrum ile karşılaşacak.



Bornova Atatürk Spor Kompleksi'ndeki maça tüm İzmirliler'i davet eden Bornova Becker Spor Başkanı Volkan Kebir, geçen yıl 1. Lige birlikte yükseldikleri Kırçiçeği Bodrum maçı sonrasında ligin son maçını 22 Nisan'da üçüncü sıradaki Edremit Belediyesi Gürespor ile oynayacaklarını hatırlattı. Play Off ve Final Four maçları sonrasında, Süper Lig'de İzmir'in ilk ve tek temsilcisi olacaklarını vurgulayan Kebir, "Kızlarımız 38 maç süren zorlu maratonda muhteşem bir performans göstererek İzmir'in gururu oldular. Aynı başarıyı Play Off maçlarında da sergileyeceğimize eminim. İki senelik geçmişimize, tarihi önemde başarıları sığdırdık. Sadece bir spor kulübü olmadığımızı, bir 'kadın şehri' olan İzmir'de gerçekleştirdiğimiz pek çok sosyal sorumluluk projesi ile gösterdiğimizi düşünüyorum. Sportif başarıya hasret olan İzmir'i, kadın basketbolunda bir marka yapacağımızın sözünü şimdiden veriyoruz" dedi.



Süper Lig'de ilk hedef Avrupa



İzmir'in gelecek sezon Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Botaş, İstanbul Üniversitesi gibi basketbolda ekol olan takımları ağırlayacağını, Becker Spor'un da Türkiye'nin pek çok kentine giderek İzmir'i temsil edeceğini sözlerine ekleyen Kebir, Süper Lig'deki hedeflerini şöyle özetledi: "İzmir, sürdürülebilir sportif başarıya acıkmış bir şehir. Süper Lig'deki kendimize makul bir hedef koyduk. İlk yılımızda ilk sekiz takım arasına girerek İzmir'i Eurocup'ta temsil eden ilk kadın basketbol takımı olmak istiyoruz. Sonraki yıllarda hedefimiz ise ilk Süper Lig şampiyonluğunu İzmir'e getirmek. Sportif, teknik ve idari kadromuz bu hedefleri rahatlıkla gerçekleştirecek kabiliyette. Bu süreç İzmirimizin hem spordaki etkinliğini ve kalitesini artıracak, hem de yüksek standartta ekonomik ivme oluşturacak." - İZMİR