Lice ve Hani'de 13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Diyarbakır'ın Lice ile Hani ilçesine bağlı 13 köyde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle bugün saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HEDEFTE

Diyarbakır Valiliği, Lice ve Hani ilçesinin mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanılan sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceğini açıkladı.

'SABAH 05.00'DAN GEÇERLİ OLACAK'

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı olan; Birlik Köyü, Şenlik Köyü, Erginköy Köyü, Tuzlaköy Köyü, Çeper Köyü, Daralan Köyü ve Duruköy Köyü, Hani İlçesine bağlı olan; Kaledibi Köyü, Yukarıturalı Köyü, Topçular Köyü, Akçayurt Köyü, Uzunlar Köyü ve Kalaba Köyü) 12 Ocak 2017 günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

HAKKARİ'DE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Hakkari ve çevresindeki arazilerde BTÖ mensubu teröristlere yönelik operasyonlar ise devam ediyor. Hava şartlarının çok ağır olduğu bölgede, operasyonlar belli aralıklarla arama-tarama faaliyetleri şeklinde de icra ediliyor. Teknolojinin sağladığı imkanlardan da faydalanılan faaliyetlerde, teröristler tarafından araziye, daha sonra kullanılmak üzere saklanmış olan silah ve mühimmatlar ele geçiriliyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre; Hakkari 3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alayı Komutanlığı kuruluşundaki Dağlıca Tabur Komutanlığı tarafından, istihbarata dayalı icra edilen keşif ve devriye faaliyetleri sonucunda, Dağlıca Bazı Deresi bölgesinde kayaların arasına saklanmış halde 6 adet RPG-7 mühimmatı ve 6 sevk fişeği ile 636 Biksi Makinalı Tüfek mühimmatı bulundu.