Lice'nin Güneyindeki Operasyon Tamamlandı

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nin güneyinde Çarşamba günü başlatılan Bayrak-48 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyonu tamamlandı. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, 2 sığınak ve 1 barınak tespit edilerek kullanılmaz hale getirilirken, barınak ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu giysi, yaşam malzemeleri ele geçirildi. Araziye tuzaklanan 11 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.



Lice İlçesi güneyinde, 19 Nisan Çarşamba günü düzenlenen operasyon ile ilgili Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Lice ilçesi güneyinde 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 22.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-48 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç Operasyonu 22 Nisan 2017 Cumartesi gecesi başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyon kapsamında; operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 55 ev ve eklentisinde Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden adli arama faaliyeti icra edilmiş, 1 şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince gözaltına alınmış, 2 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu uyarınca tebligat yapılarak serbest bırakılmış, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 sığınak ve 1 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, 1 M-16 Piyade Tüfeği, 1 tabanca, 3 M-16 piyade tüfeğine ait şarjör, 325 muhtelif fişek (270 adet M-16 piyade tüfeği, 55 adet PKM (Bixi) makineli tüfek), 1 silah üstü dürbün, 18 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait dipçik, 25 Cobra tipi el telsizi, 3 güneş paneli, 25 bıçak, 4 sırt çantası, 15 takım terörist leşker kıyafeti, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ile narko terörizm kapsamında 50 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye tuzaklanmış vaziyette 11 adet mayın/EYP düzeneği ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan; 20 adet tüp, 340 kilogram amonyum nitrat, 14'lü pil bloğu, 50 metre kablo ve 95 adet pil tespit edilmeyi müteakip patlayıcı imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Ele geçirilen silah, mühimmat ile uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı uyarınca muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



- Diyarbakır