Lice, Kocaköy ve Hazro kırsalındaki operasyon tamamlandı

Operasyonda, bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 3 araç ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bölgedeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri kırsalındaki 14 köyde, dün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte başlatılan operasyon tamamlandı. Operasyonda, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 3 araç, çok sayıda silah ve mühimmat ile yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir terörist öldürüldü, 12 şüpheli gözaltına alındı. Bölgedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 14 köyde, dün sabah 06.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlatılan Bayrak-47 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Operasyonun başarıyla tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, "Operasyonda, bir bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İlçe sınırları içerisinde bulunan 9 köy ve 3 mezrada toplam 310 ev ve eklentisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlara istinaden adli arama faaliyeti yapılmıştır. Aramada, 4 terörist işbirlikçisi ve daimi arama kaydı bulunan 8 şahıs olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. 4 şahıs, 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır" denildi.

3 araç ele geçirildi

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 6 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 30 adet şarjör, bin 78 adet muhtelif fişek, 1 adet silah dürbünü, 23 takım leşker kıyafeti, 1 adet güneş paneli, 1 adet kütüklük, 1 adet diz üstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 2 adet fotoğraf makinesi, 9 adet kayıp/sahte plaka, 450 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, çok sayıda yaşam, giyim ve ilk yardım malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Teröristlerce 150 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak hazırlanmış 5 adet el yapımı patlayıcı, 8 adet ateşleme düzeneği ve 65 adet elektrikli fünye tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 3 araç ele geçirilerek, adli işlemlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla ilgili İlçe Jandarma Komutanlıklarına nakledilmiştir."

14 ton 933 kilogram esrar ele geçirildi

Açıklamada, "Operasyonda, narko-terörizmle mücadele kapsamında, 13 ton 511 kilogram toz, 1 ton 422 kilogram kubar olmak üzere toplam 14 ton 933 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş olup, söz konusu uyuşturucu maddeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bölgedeki 14 köydeki sokağa çıkma yasağının da operasyonun tamamlanmasıyla birlikte, bugün 08.00 itibariyle kaldırıldığı kaydedildi.

(MP-Y)