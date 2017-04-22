Lice'deki Terör Operasyonu Tamamlandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 sığınak ve bir barınak kullanılamaz hale getirildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 sığınak ve bir barınak kullanılamaz hale getirildi.
Kaynak: Dunya.com
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