Lice'deki Operasyonda 1 PKK'lı Ölü, Çok Sayıda Silah ve 14 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi / Ek...

Lice'deki Operasyonda 1 PKK'lı Ölü, Çok Sayıda Silah ve 14 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi / Ek...

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