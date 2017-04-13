Lice'de Tartışmalı Bina Kaçak Olduğu Gerekçesiyle Yıkıldı

DİYARBAKIR'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçesine bağlı 14 köyde, yapılan operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yasak kapsamında olan Lice'ye bağlı Yalaza köyünde 2013 yılında yaptırılan ve Kürtçe eğitim verileceği belirtilen 4 katlı bina, kaçak olduğu gerekçesiyle iş makineleriyle yıkıldı.



Lice ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve çözüm sürecinin sürdüğü 2013 yılında köylüler tarafından yaptırılarak Kürtçe eğitim verileceği belirtilen 4 katlı bina, bugün Jnadarma kontrolünde iş makineleriyle yıkıldı. Kaçak ve imara aykırı olduğu gerekçesiyle daha önce de yıkılması gündeme gelen ve Eylül 2014 tarihinde köye giden askerler ile köylüler arasında gerginliğin çıkmasına neden olan 4 katlı binanın bugün iş makineleriyle yıkıldığı belirtildi.



Yetkililer binanın kaçak yapı olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığına okul olarak her hangi bir başvurunun şimdiye kadar yapılmadığını, 3194 sayılı imar kanunu 42'nci maddesine göre yıkılmasına karar verildiğini söyledi.



- Diyarbakır