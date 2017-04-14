Lice'de 1 Terörist Öldürüldü, 3 Araç Ele Geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Diyarbakır'ın Lice ilçesinde icra edilen operasyonda 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini ve bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 3 araç bulunduğunu açıkladı. TSK, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden terörle mücadele operasyonlarında bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bir sığınağın da imha edildiği operasyonda 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 6 adet tabanca, bin 78 adet fişek, 1 adet silah dürbünü, 14 bin 933 kilogram esrar, çok sayıda yaşam, giyim, ilk yardım malzemesi ve elektronik malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca 5 adet EYP'nin tespit edilerek yerinde imha edildiği ve bombalı araç yapımında kullanılacağı değerlendirilen 3 adet aracın ele geçirildiği kaydedildi.



(İlker Turak/İHA)