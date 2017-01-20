Libyalı General Hafter'in Mısır'daki Temasları

Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine (TM) bağlı güçlerin komutanı General Halife Hafter'in Mısır Genelkurmay Başkanı Mahmud Hicazi ile görüştüğü bildirildi.



Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren Hafter, Genelkurmay Başkanı Hicazi ve Mısır'daki Libya İşleri Komitesinin üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Libya'da yaşanan gelişmeler ve Mısır'da geçen ay Libyalı farklı grupların katılımıyla gerçekleşen toplantıların sonuçlarının ele alındığı belirtildi.



Haberde, General Hafter'in, "bütün samimi siyasi hamleleri memnuniyetle karşıladığı ve Mısır'ın gözetiminde Libya'daki krize çözüm getirebilecek, kan dökülmesini önleyecek, karşılıklı güveni destekleyecek her türlü ulusal diyaloğa hazır olduğunu" ifade ettiği kaydedildi.



Trablus ve Tobruk yönetimleri başta olmak üzere Libya'daki ihtilaflı taraflar, ülkedeki yönetim krizinin sonlandırılması amacıyla bu yılın başından itibaren Tunus, Cezayir ve Mısır'a yaptıkları ziyaretlerle diplomasi çalışmaları yürütüyor.