Libya'da yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı Libya'ya Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusu Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.



Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Libya'da askeri çözümün yeri yok." dedi.



Şükri, Libya'daki krize siyasi çözüm bulunması ve ihtilaflı meselelerde ortak bir anlayış benimsenmesi konusunda Suheyrat Anlaşması temelinde bir uzlaşı olduğuna işaret etti.



Şükri ayrıca, komşu ülkelerin Libya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda mutabık olduğunu belirtirken, bugünkü toplantının Libya'daki krize gerçekçi çözümler bulunması konusunda önemli olduğunu ifade etti.



UMH'den "Libya'daki temsilciliklerinizi yeniden açın" çağrısı



Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt da konuşmasında, Libya krizine siyasi çözüm bulunmasında Birliğin son derece istekli olduğunu dile getirdi.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir ise tüm ülkeleri Libya'daki diplomatik temsilciliklerini yeniden açmaya çağırdı. Tahir ayrıca kaçakçılık ve yasa dışı göç konularında da yardım istedi.



Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cuheynavi de Libyalılar arasındaki diyaloğun dış müdahaleler olmaksızın sağlanmasının önemine dikkati çekti. Cuheynavi, çözümün Libyalıların elinde olduğunun altını çizdi.



Cezayir hükümetinde Mağrib ve Afrika Birliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Abdulkadir Misahil de Libya krizi konusunda siyasi çözümün tamamlanması gerektiğini vurguladı ve bir sonraki toplantının Cezayir'de yapılmasını önerdi.



Libya'ya komşu ülkeler Mısır, Cezayir, Tunus, Çad ve Nijer'den oluşuyor.