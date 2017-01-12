Libya Umh Başkanı Sirac'ın Mısır Ziyareti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Sirac, Mısır Genelkurmay Başkanı Mahmud Hicazi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.



Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberindeki heyetle Kahire'ye gelen Sirac, Libya dosyasından sorumlu komite başkanı Hicazi ile görüştü.



Libya'daki mevcut durumun kapsamlı ve detaylı şekilde ele alındığı, Suheyrat anlaşmasına uyulması çerçevesinde uzlaşı çözümlerinin değerlendirildiği görüşmede, Mısır'ın Libya'daki tüm taraflar arasında sağlanacak bir uzlaşı için yaptığı çalışmalara değinildi.



Görüşmede, Libya'da diyalogdan başka bir yol olmadığını vurgulayan Sirac, "Vatanın evlatları arasında yaşanacak herhangi bir çatışmanın parçası olmayacağım." ifadesini kullandı.



Mısır'a sürpriz ziyaretinin süresine ilişkin açıklama yapılmayan Sirac'ın, bu ülke yetkilileriyle görüşmelerde bulunması bekleniyor.



Genelkurmay Başkanı Hicazi, son haftalarda Suheyrat Anlaşması çerçevesinde Libyalı üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.



Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar neticesinde ülkede biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi), diğeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı. Bu gelişmeler doğrultusunda 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na göre UMH kurulmuştu.