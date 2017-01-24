Libya sorununa çözüm arayışları Tunus'ta düzenlenen toplantılarda devam ediyor.



Tunus'un Hammamat kentinde toplanan Libya Siyasi Diyalog Komitesi görüşmelerinin ardından yayınlanan açıklamada, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yeni başkan seçilmesi çağrısında bulunuldu.



UMH'ye başkan seçilecek kişinin Başkanlık Konseyi üyeleri dışından seçilmesi çağrısının, tüm komite üyeleri tarafından uzlaşıyla yapıldığı kaydedilen açıklamada, seçilecek kişinin ordunun başkomutanı makamını üstlenmesi ve Temsilciler Meclisi, Devlet Meclisi başkanları bir de kendisinin seçeceği Başkanlık Konseyinden bir üyeden oluşan Konsey üzerinden görevini yürütmesi yönünde uzlaşı sağlandığı belirtildi.



Söz konusu danışma toplantılarına katılanların ayrıca Başkanlık Konseyinin yeniden yapılandırılması gerektiğini de dile getirildiği aktarılan açıklamada, Konseyin 3 üyeden olması gerektiği kararların Suhayrat'taki siyasi anlaşmada geçtiği üzere başkanlık yetki ve sorumluluklarını yüklenmeleri ve kararların uzlaşıyla alınması gerektiği ifade edildi.



Ayrıca Devlet Konseyinin genişletilmesi üzerine anlaşıldığının belirtildiği açıklamada adil bir dağıtım olması yönüyle 7 Temmuz 2012'de Genel Ulusal Kongre seçilmiş üyelerden oluşması gerektiğinin altı çizildi.



Libya Siyasi Diyalog Komitesi toplantısında Trablus'taki Devlet Konseyi üyeleri, Libya'dan siyasi parti temsilcileri, bağımsızlar hazır bulunurken, BM Libya Özel Temsilcisi Martin Kopler ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi üyelerinden katılan olmadı.



Ülkede 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi), diğeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na göre, UMH kurulmuştu. Göreve başladığını Mart 2015'te duyuran Başkanlık Konseyinin görev süresine ilişkin halihazırda ülkedeki siyasiler arasında ve uluslararası toplumun bazı kesimlerinde fikir ayrılıkları olduğu belirtiliyor.