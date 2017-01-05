Libya Sorununa Çözüm Arayışları

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin, Libya'daki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i Kartaca Sarayı'nda kabul ettiği bildirildi.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sibsi, Salih ile Libya'daki gelişmeler hakkında görüştü.



Sibsi, Libya'daki tüm taraflara eşit mesafede olduğunu ve ülkenin içişlerine karışmamaya özen gösterdiğini ifade etti. Libya'da çözümün Libyalıların iradesinden gelmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Sibsi, ülkede tüm taraflara diyalog ve uzlaşı çağrısı yaptı.



Temsilciler Meclisi Başkanı Salih de Tunus'un Libya halkının yanında yer alması ve desteklemesinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.



Tunus Parlamento Başkanı Muhammed Nasır ile dün bir araya gelen Salih, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sibsi ile yurt dışındaki terör bölgelerinden ülkeye dönecek Tunuslulara ilişkin görüşmelerde bulunacaklarını dile getirmişti.



Trablus ve Tobruk yönetimleri başta olmak üzere Libya'daki ihtilaflı taraflar, ülkedeki yönetim krizinin sonlandırılması amacıyla bu yılın başından itibaren Tunus, Cezayir ve Mısır'a yaptıkları ziyaretlerle diplomasi çalışmaları yürütüyor.



Öte yandan Trablus Devlet Yüksek Konseyi Planlama Başkanı Uceyli Ebu Sudeyl, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Trablus Devlet Yüksek Konseyi'nden bir heyetin Mısır Dışişleri Bakanlığının davetiyle Kahire'de görüşmelerde bulunduğunu belirtti.