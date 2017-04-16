Libya'nın Güneyinde 3 Günlük Ateşkes

Libya'nın güneyinde, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile emekli General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında 3 gün süreyle ateşkes sağlandığı bildirildi.



UMH Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve Amazig heyeti üyesi Hişam Ebu Şukeyvat, Libya el-Ahrar kanalına yaptığı açıklamada, "Amazig heyetinin güneyle ilgili sorunları çözmek ve kardeşler arasındaki savaşı sona erdirmek için cuma günü Tamanhint bölgesine geldiğini" belirtti.



Şukeyvat, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve hemen uygulamaya başlanılacak 3 günlük ateşkes anlaşmasının da aralarında bulunduğu bir takım sonuçların elde edildiğini ifade etti.



UMH Başkanı Fayiz es-Sirac, dün akşam uluslararası topluma, ülkenin güneyinde, "UMH'nin ulusal mutabakat ve istikrarın sağlanması için elde ettiği tüm kazanımları tehdit eden" olayların durdurulması için acilen müdahale çağrısında bulunmuştu.



UMH'ya bağlı bir uçağın, perşembe günü, Hafter'e bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Brak eş-Şatii Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği bildirilmişti.



Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığının Brak eş-Şatii Hava Üssü'nü geri almak için başlattığı operasyon kapsamında düzenlenen saldırının, Hafter güçlerinin UMH'nin kontrolündeki Tamanhint Hava Üssü'nü vurmasından birkaç saat sonra gerçekleştiği kaydedilmişti.



UMH'ya bağlı Savunma Bakanlığının geçen hafta, Brak eş-Şatii Hava Üssü'nün kurtarılması için ortak birim kurulduğunu duyurmasının ardından yakın bölgelerde belli aralıklarla çatışmalar yaşanıyor ve hava saldırıları düzenleniyor.



Libya'da 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve çatışma sonucu biri Tobruk'ta, Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'na göre UMH kuruldu. Ancak anlaşma tam olarak hayata geçirilemedi ve diğer yönetimler de varlıklarını sürdürdü.



Libya siyasetinde UMH Başkanlık Konseyi, Tobruk'a bağlı Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Milli Genel Kongre arasında meşruiyet krizi devam ediyor.