Libya Krizine Çözüm Arayışları

Cezayir'in Mağrib ve Afrika İşlerinden Sorumlu Delege Bakanı Abdulkadir Mesahil'in, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinden bir heyetle başkent Cezayir'de bir araya geldiği bildirildi.



Cezayir resmi haber ajansı APS'nin, Dışişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberinde, Mesahil'in Temsilciler Meclisinden parlamenter bir heyetle başkent Cezayir'de bir araya geldiği ifade edildi.



Libya'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, dinamik kapsamlı bir diyalog yoluyla ülkedeki krize yönelik çözüm sürecinin hızlandırılması yolları ile komşu ülkede barış ve istikrarın sağlanması için ulusal uzlaşı konularının görüşüldüğü kaydedildi.



Mesahil, iki gün önce Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler'le bir araya geldiği görüşmede, "2017, Libya'da bir yıl önce başlayan krizin sona erdirecek bir anlaşmaya varılması kararının alındığı yıl olmalıdır." ifadesini kullanmıştı.



Cezayir, yaklaşık iki yıldır, Libya krizine çözüm için BM Özel Temsilcisi Kobler'le koordineli olarak arabuluculuk bağlamında farklı tarafları temsil eden heyetlere ev sahipliği yapıyor.