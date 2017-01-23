Libya Heyetinin Cezayir Ziyareti

Libya'nın Misrata kentinden milletvekilleri ve yetkililerden oluşan bir heyetin, Libya krizini görüşmek üzere Cezayir'e geldiği bildirildi.



Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Mağrib İşleri, Afrika Birliği ve Arap Birliği'nden sorumlu Devlet Bakanı Abdulkadir Messahel, başkentte aralarında Misrata Belediye Meclis Başkanı Muhammed Şitivi ile milletvekillerinden oluşan heyeti kabul etti.



Cezayir'in Libyalı taraflar arasında arabuluculuk çalışmaları kapsamında gerçekleşen ziyarette, kapsamlı diyalog kanalıyla siyasi çözüm sürecini aktif hale getirmenin yolları ele alındı.



Libya'daki krizin siyasi olarak çözülmesinden yana olduklarını vurgulayan Messahel, Libya heyetinin de Cezayir'in etkin rolünden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini kaydetti.



Geçtiğimiz haftalarda da aralarında Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve TM'ye bağlı kuvvetlerin komutanı Halife Hafter'in de aralarında bulunduğu yetkililer Cezayir'i ziyaret etmişti.