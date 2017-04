Libya Halkı Dış Müdahaleleri Reddediyor"

MİSRATA (AA) – SAİD İBİCİOĞLU – Libya Akil Adamlar ve Ayan Meclisi Başkanı İbrahim Bengaşir, Libya halkının dış müdahaleleri reddettiğini belirterek, Libyalıların kendi aralarında oturup konuşmaları halinde çözüme ulaşacaklarını söyledi.



Libya'da toplumsal düzeyde uzlaşı çalışmaları yürüten heyetin başında yer alan Bengaşir, ülkedeki kriz ve çözüm çabaları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bengaşir, Libyalılar arasındaki çatışmanın ve krizin komşu ülkelerle birtakım güçlü devletler tarafından körüklendiğini, Libya'nın sahip olduğu doğalgaz, petrol, uranyum ve bakır gibi yeraltı kaynakları ile önemli ticaret limanlarının kaos ortamında başka ülkelerin istifadesine açık hale geldiğini belirtti.



Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından yaşananları hatırlatan Bengaşir, başta seçilen Milli Genel Kongre (MGK) ile Halife Hafter'in 2014'teki darbe girişimi sonrasında yapılan tartışmalı seçim neticesinde oluşturulan Temsilciler Meclisi (TM) arasındaki çatışmada Birleşmiş Milletler (BM) veya Arap ülkelerinin Libyalılar arasında gerçek bir anlaşma olmasını istemediklerini öne sürdü.



Bunun üzerine BM girişimiyle Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kurulduğunu söyleyen Bengaşir, ancak Libya halkının genel olarak bu oluşumu kabul etmediğini savundu.



"Libyalılar kendi başlarına otursalar uzlaşabilirler"



Bengaşir, Libya dışındaki güçler tarafından kaosun devam ettirilmesinin ekonomik sebepleri olduğunu, kaos sayesinde Libya'dan gıda maddelerinden yeraltı kaynaklarına, petrolden canlı hayvana kadar her türlü kaçakçılığın mümkün hale geldiğini ifade etti.



Libya'da uzlaşının sağlanması ve krizin aşılması için öncelikle dış müdahalenin önlenmesi gerektiğini söyleyen Bengaşir, şöyle devam etti:



"Uluslararası toplum ellerini Libya'dan çekmeli. Mesela Rusya, Libya'dan ne istiyor? Libya'nın Rusya ile bir sınırı mı var, aramızda bir anlaşmazlık mı var? Burada neden bir grubun yanında diğer gruba karşı mücadele veriyor? 'Bingazi'yi Savunma Seriyyeleri'ni Rusya vurdu. Tabii Fransa'nın da burada hava gücü var. Hatta Hafter saflarında savaşırken ölen subayları var. Fransa Libya'dan ne istiyor da gelip burada savaşıyor? Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aynı durumda, daha kendisini koruyamayan bir devlet. Müslüman BAE halkı Müslüman Libya halkını öldürüyor. Bunu kimin talebi üzerine yapıyorlar? Bu konuda İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkeler bunu BAE'den talep ediyorlar."



Libya'daki tarafların çözümü başka ülkelerin müdahalesinde değil kendi içlerinde aramaları gerektiğini vurgulayan Bengaşir, "Libyalılar kendi başlarına otursalar uzlaşabilirler. Ben Libya Akil Adamlar Meclisi Başkanıyım. Libya'nın her yerinden üyelerimiz var. Bizler Libyalılar olarak uzlaşıya varabiliriz." diye konuştu.



"Libyalılar nezdinde Hafter asla kabul görmüyor"



İbrahim Bengaşir, Libya'daki siyasi tarafların halk nezdindeki durumuna ilişkin ise şu değerlendirmeleri yaptı:



"Libyalılar nezdinde Hafter asla kabul görmüyor. Ulusal Kurtuluş Hükümeti seçilmiş MGK'dan doğan bir hükümettir. UMH ise Libyalıların iradesi dışında yurt dışında kurulmuş bir hükümettir. Batı bölgesinde toplumun çoğu Ulusal Kurtuluş Hükümetinden yana. Doğu Libya'daki insanlar bile UMH'yi reddediyorlar. Libya halkı sömürgeyi ve dış müdahaleleri reddediyor. Şu anda Misrata kentinde İtalya'nın yaptığı üssü de reddediyoruz."



Libya'daki kabilelerin etkisine de değinen Bengaşir, genel kanaatin aksine kabilelerin Libya'da dikkate değer siyasi etkileri olmadığının, kanunlarla yönetilen ülkelerde kabilelerin toplumsal etki dışında bir rolleri olamayacağının altını çizdi.





Bengaşir, "Şu anki durumda Libya'da kabilelerin oynayacağı rol, çatışmalarda yer alan mensuplarını savaştan çekmek ve ülkenin çıkarları konusunda bilinçlendirmekten ibarettir." dedi.



"Erdoğan'ın kalemi ve sözleri bize yeter"



Türkiye ile Libya halkı arasındaki gönül bağına dikkati çeken Bengaşir, "Türkiye'nin Avrupa ve İslam ülkesi olması sebebiyle Libyalıların gözünde her zaman özel bir yeri vardır. Osmanlı dönemi dolayısıyla Libya'da ayrıca tarihi bir yeri vardır. Türkler, Batı'nın zulmünü uzun süre çekmiş bir millettir. Allah Türkiye'ye başlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu Allah'tan korkan bir grup nasip etti ve Türkiye ayağa kalkmaya başladı. Bizler Türkiye'den ne para ne de asker istiyoruz, sadece Erdoğan'ın kalemi ve sözleri bize yeter." diye konuştu.



Libya Akil Adamlar ve Ayan Meclisi Başkanı Bengaşir sözlerinin sonunda, uluslararası topluma Libya halkının iradesine karşı bir konumda durmamaları çağrısında bulunarak, "Libya halkı aşırıcı ve kötü bir halk değildir. Libya halkı terörü reddediyor. Libyalılar, bütün halklarla barışçıl ilişkiler kurmayı ister ve tüm bölgede barışı ve güvenliği temenni eder. Bunlarla birlikte rehin olmayı ve istemediği kişiler tarafında yönetilmeyi de reddediyor." ifadelerini kullandı.