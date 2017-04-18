Libya'daki Yasadışı Kamplarda Binlerce Sığınmacı Rehin Tutuluyor

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), binlerce sığınmacının Libya'daki yasadışı kamplarda rehin tutulduğunu, binlercesinin de çürük teknelerle Akdeniz'de ölüme terk edildiğini açıkladı.



Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Cenevre'de ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında, Libya'daki suç örgütlerinin kontrolündeki yasadışı kamplarda tutulan binlerce sığınmacının ağırlıklı olarak Nijerya, Senegal ve Bangladeş ve Yemen kökenli oldukları belirtildi. Söz konusu kamplardan ancak "yeterli parayı" ödedikten sonra çıkmanın olanaklı olduğuna dikkat çekildi.



Açıklamada, yalnızca geçen hafta sonunda Akdeniz'de insan kaçakçıları tarafından güvensiz teknelerle denize bırakılan dokuz bin kadar sığınmacının kurtarıldığı belirtildi.



IOM sözcüsü Leonard Doyle, Kuzey Yarıküre'de bahar ile birlikte havaların ısınmaya başladığını anımsatarak, "Havaların düzelmesiyle suç örgütleri kamplarda bulunan insanları çıkarmaya başladılar. Bu insanları kıyıya götürülüp denize bırakıyorlar" dedi.



UNHCR sözcüsü Babar Baloch da açıklamada, "Avrupa hükümetlerini Akdeniz'de binlerce yaşamı kurtarmaya çağırıyoruz" dedi ve sivil toplum kuruluşlarının sağladığı yardımlarla binlerce yaşamın kurtarıldığını vurguladı.



(Fotoğraflı) - Stockholm