Libya'daki Olaylar

Libya'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kolu Adalet ve İnşa Partisi, Mısrata'daki binalarının bir grup tarafından basıldığını ve zorla kapatıldığını açıkladı.



Partiden yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen baskın kınanarak, "bunun yasa dışı bir eylem olduğu ve partinin Libya'da yaşanan olaylara karşı aldığı tavra yönelik eleştiriler kapsamına girdiği" kaydedildi.



Açıklamada, Mısrata'daki binayı kapatanların demokrasiyi baltalamaya çalışan siyasi ve radikal bir grup olduğu belirtildi ancak isim verilmedi.



Söz konusu eylemin, eski rejimin izlediği tutuma benzetildiği açıklamada ayrıca siyasi diyalog ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) karşıtı eski müftü Sadık el-Garyani'ye ait Et-Tenasuh televizyon kanalının, baskını yapan bu grubun propogandasını yaparak fitneye karıştığı kaydedildi.



Libya'da 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta, Temsilciler Meclisi (TM) diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'na göre UMH kuruldu. Ancak anlaşma tam olarak hayata geçirilemedi ve diğer yönetimler de varlıklarını sürdürdü.



Libya siyasetinde UMH Başkanlık Konseyi, Tobruk'a bağlı Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Milli Genel Kongre arasında meşruiyet krizi devam ediyor.