Libya'daki Olaylar

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Sirac, uluslararası topluma, ülkenin güneyinde, "UMH'nin ulusal mutabakat ve istikrarın sağlanması için elde ettiği tüm kazanımları tehdit eden" olayların durdurulması için acilen müdahale çağrısında bulundu.



Sirac sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf Ahmed el-Useymin, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mesaj gönderdi.



Sirac mesajında, "Ülkenin güneyindeki Tamanhint Askeri Üssü'nde başlatılan gerekçesiz ve ani saldırılar, ülkeyi bizim ve vatanseverlerin her zaman kaçındığı iç savaşın eşiğine getirmektedir. Çeşitli bölgelerde devam eden askeri tırmanış, bizi sonu nasıl biteceğini bilmediğimiz bir iç savaşa sürüklemektedir." ifadesini kullandı.



Ülkenin güneyinde UMH'nin ulusal mutabakat ve istikrarın sağlanması için elde ettiği tüm kazanımları tehdit eden olayların tırmandığına işaret eden Sirac, güney halkına da sağduyulu davranma, barış ve istikrardan yana olma çağrısı yaptı.



Sirac ayrıca "Baştan itibaren kendime Libya halkı arasındaki herhangi bir savaşın nedeni ve tarafı olmamak için söz verdim. Tereddüt etmeyeceğim tek savaş terörle mücadeledir. "ifadesini kullandı.



UMH'ya bağlı bir uçağın, önceki gün, emekli General Halife Hafter'e bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Brak eş-Şatii Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği bildirilmişti.



Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığının Brak eş-Şatii Hava Üssü'nü geri almak için başlattığı operasyon kapsamında düzenlenen saldırının, Hafter güçlerinin UMH'nin kontrolündeki Tamanhint Hava Üssü'nü vurmasından birkaç saat sonra gerçekleştiği kaydedilmişti.



UMH'ya bağlı Savunma Bakanlığının geçen hafta, Brak eş-Şatii Hava Üssü'nün kurtarılması için ortak birim kurulduğunu duyurmasının ardından yakın bölgelerde belli aralıklarla çatışmalar yaşanıyor ve hava saldırıları düzenleniyor.



Libya'da 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta, Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'na göre UMH kuruldu. Ancak anlaşma tam olarak hayata geçirilemedi ve diğer yönetimler de varlıklarını sürdürdü.



Libya siyasetinde UMH Başkanlık Konseyi, Tobruk'a bağlı Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Milli Genel Kongre arasında meşruiyet krizi devam ediyor.