Libya'daki Olaylar

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler'in, emekli General Halife Hafter'le görüştüğü bildirildi.



Hafter güçlerine bağlı komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter'in El-Merec kentindeki ofisinde Kobler'i karşıladığı belirtildi.



İkilinin görüşmede, Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'nın karşı karşıya kaldığı zorluklar ve engelleri ele aldığı ifade edildi.



Hafter, daha önce birçok kez Kobler'in görüşme talebini reddetmiş, Bingazi'deki çatışma planıyla meşgul olduğunu gerekçe göstermişti.



Libya'da 2011 yılındaki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta, Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na göre UMH kuruldu. Ancak anlaşma tam olarak hayata geçirilemedi ve diğer yönetimler de varlıklarını sürdürdü.



Libya siyasetinde UMH Başkanlık Konseyi, Tobruk'a bağlı Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Milli Genel Kongre arasında meşruiyet krizi devam ediyor.