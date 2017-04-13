Libya'daki Olaylar

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı bir uçağın, emekli General Halife Hafter'e bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Brak eş-Şatii Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği bildirildi.



UMH'ye bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda Brak eş-Şatii Hava Üssü'nün doğu kapısı hedef alındı.



Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığı'nın Brak eş-Şatii Hava Üssü'nü geri almak için başlattığı operasyon kapsamında düzenlenen saldırının, Hafter güçlerinin UMH'nin kontrolündeki Tamanhint Hava Üssü'nü vurmasından birkaç saat sonra gerçekleştiği kaydedildi.



Hafter güçlerinin Tamanhint Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda ise ölü veya yaralı olmadığı, maddi hasarın da meydana gelmediği aktarıldı.



AA muhabirine konuşan Hafter'e bağlı güçlerin basın ofisi sözcüsü Muhammed Lefeyrus ise Brak eş-Şatii Hava Üssü'nü vuran uçağın, Misrata'dan kalktığını ve sivil uçakların pistini hedef aldığını söyledi.



Lefeyrus, Hafter güçlerinin UMH kontrolündeki Tamanhint Hava Üssü yakınlarındaki mevzilerini koruduğunu, hava üssüne saldırı düzenlemek için talimat beklediklerini ifade etti.



Hafter'e bağlı Muhammed bin Nail liderliğindeki güçler, geçen yılın Aralık ayında, halihazırda kullanım dışı kalan ancak silah ve mühimmat depoları bulunan Brak eş-Şatii Hava Üssü'nün kontrolünü ele geçirmişti. UMH'ye bağlı Misrata Tugayları'nın bir bölümü olan "Üçüncü Kuvvet" daha önce bu hava üssünden çatışma bölgelerine cephanelik taşıyordu.



Vefa petrol yatağındaki "mücbir sebep hali" kaldırıldı



Öte yandan, Milli Petrol Şirketi internet sitesinden yaptığı açıklamayla ülkenin güneyindeki Vefa petrol yatağındaki "mücbir sebep halinin" kaldırıldığını ve söz konusu limanda üretime başlandığını duyurdu.



Şirket, herhangi bir tarafa bağlılığını duyurmayan silahlı bir grup tarafından geçen yılın Mart ayında petrol üretimi durdurulan Vefa petrol yatağında "mücbir sebep hali" ilan etmek durumunda kalmıştı.



Libya'da 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta, Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na göre UMH kuruldu. Ancak anlaşma tam olarak hayata geçirilemedi ve diğer yönetimler de varlıklarını sürdürdü.



Libya siyasetinde UMH Başkanlık Konseyi, Tobruk'a bağlı Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Milli Genel Kongre arasında meşruiyet krizi devam ediyor.