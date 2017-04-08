Libya'daki Olaylar

Libya'da Başkanlık Konseyi (BK) Başkanı Fayiz es-Serrac, emekli General Halife Hafter'e bağlı güçlerin ülkenin güneyindeki Temenhint Hava Üssü'ne düzenlediği hava saldırısının ülkeyi yeni bir iç savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulundu.



Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, Temenhint Üssü'nün vurulmasının, ülkenin istikrarına hiçbir katkı sağlamayacak aksine iç savaş fitilini ateşleyebilecek tehlikeli bir gelişme olduğunu belirterek, Libyalı tarafları diyaloğa çağırdı.



Geçen perşembe BK tarafından yapılan açıklamada, Temenhint'e düzenlenen saldırının, ülkede güven ve istikrarı tesis etmek için sarfedilen tüm çabaları boşa çıkarabileceği kaydedilmiş ve sebepsiz gerginlik çıkarılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.



Hafter'e bağlı güçlere ait bir uçak geçen çarşamba Temenhint Üssü'ne saldırı düzenlemiş, hava üssünde maddi hasar meydana gelmişti.