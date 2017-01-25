Libya'daki Olaylar

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı güçlerin, Bingazi'nin batı kesimindeki Kanfude bölgesini ele geçirdiği bildirildi.



TM'ye bağlı Ordu Genel Komutanlığı Sözcüsü Albay Ahmed el-Mismari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kanfude'yi tamamen kontrol altına aldıklarını belirtti.



Saha komutanı Said Venis de askerlerin, Kanfude'de Ensaru'ş Şeria gibi bazı örgütler tarafından yıllardır rehin tutulan 64 kişiyi kurtardığını ifade etti.



Venis ayrıca bölgede mahsur kalan 12 aile ile aralarında Mısırlı, Sudanlı, Bangladeşli işçilerin de olduğu bazı yabancı uyruklu kişilerin kurtarıldığını aktardı.



TM'ye bağlı güçler, Bingazi'nin batısında yer alan Kanfude bölgesinde, terör örgütü DEAŞ ve Ensaru'ş-Şeria'nın yanı sıra Bingazi Devrimcileri Şura Konseyi ile savaşıyordu.



Kanfude'de, Mısır, Sudan, Filistin ve Suriye'den çok sayıda kişinin mahsur kaldığı ifade edilmiş, Sudan Dışişleri Bakanlığı ile uluslararası kuruluşlar daha önce yaptıkları açıklamada, bölgede mahsur kalan yabancı uyruklu işçilerin ve diğer sivillerin kurtarılması için güvenlik koridoru açılması çağrısında bulunmuştu.