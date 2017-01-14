Libya'daki Olaylar

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Halife el-Guveyl, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Savunma ve Çalışma Bakanlıklarından sonra başka bakanlıkları da alacaklarını söyledi.



AA muhabirine konuşan Guveyl, önceki gün ele geçirilen Savunma ve Çalışma Bakanlığı binalarından çekildikleri yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirterek, "Bir sonraki adımda UMH'den başka bakanlıkları da almayı hedefliyoruz. Kanunu güç kullanarak uygulayacağız, buna engel olmaya ya da güç kullanmaya çalışan herkese güç kullanarak karşılık vereceğiz." dedi.



Trablus'ta olayları siyasi kargaşa çıkarmak için kullanacak taburlar olduğunu dile getiren Guveyl, bunun için atacakları adımların planını iyi yaptıklarını ifade etti. Guveyl taburlarla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.



Guveyl ayrıca, UMH Başkanlık Konseyinin kendisine sunulan tüm fırsatları tükettiğini, taraflar arasında uzlaşma sağlayamadığını ve Libyalıları koruyamadığını dile getirdi.



Savunma ve Çalışma Bakanlığı binaları Ulusal Kurtuluş Hükümetine bağlı güçler tarafından perşembe günü ele geçirilmişti.