Libya'daki Olaylar

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik, Libyalı taraflara, "birlikte masaya oturarak halka güven verici bir çalışma programı ve gerçek ulusal bir proje belirleme" çağrısında bulundu.



Muaytik, başkent Trablus'taki Başbakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, "ulusal mutabakatın", uzlaşı hükümetinin çalışma sisteminin temeli olduğunu belirtti.



Ülkede 2011 yılından bu yana siyasi süreçte rolü olan taraflara ve hükümetlere, "birlikte masaya oturma ve Libya halkına güven verici bir çalışma programı ve gerçek ulusal bir proje belirleme" çağrısında bulunan Muaytik, bu projenin ulusal diyalog ve uzlaşı üzerine kurulu bir devletin inşası için dayanak niteliğinde olması gerektiğine dikkati çekti.



Muaytik, UMH'ye bağlı Savunma ve Çalışma bakanlıkları binalarının ele geçirildiği haberlerine de değinerek, "Ulusal Kurtuluş Hükümeti ile başkanı Halife el-Guveyl'in buraları yönetmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bakanlık binalarına girmek ve çıkmak, oralarda kontrolü ele geçirmek ya da yönetimi devralmak anlamına gelmez." dedi.



UMH bünyesindeki Çalışma Bakanı Ali Kalme Muhammed, yayımladığı açıklamada, dün ele geçirildiği duyurulan Savunma ve Çalışma bakanlıkları binalarının geri alındığını duyurmuştu.



Libya'da Trablus merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümetine bağlı güçlerin, dün UMH'ye bağlı Savunma ve Çalışma bakanlıkları binalarını ele geçirdiği bildirilmişti.



Ülkede 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi), diğeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.



Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na göre, UMH kurulmuştu. Göreve başladığını Mart 2015'te duyuran Başkanlık Konseyinin görev süresine ilişkin halihazırda ülkedeki siyasiler arasında ve uluslararası toplumun bazı kesimlerinde fikir ayrılıkları olduğu belirtiliyor.