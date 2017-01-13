Libya'daki Olaylar

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı güçlerin, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Savunma ve Çalışma bakanlığı binalarını ele geçirdiği bildirildi.



Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Halife el-Guveyl'in yaptığı ve bir Libya özel kanalında yayınlanan açıklamada, hükümete bağlı güçlerin, UMH'ya bağlı Savunma ve Çalışma bakanlığı binalarını ele geçirdiği duyuruldu. Guveyl, savunma bakanlığı çalışanlarını görevlerine devam etmeye çağırdı.



UMH'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan açıklamada ise "Taraflar arasında uzlaşma sağlanması ve vatandaşların sorunlarını çözmek için çalıştığımız bir zamanda Guveyl'e bağlı silahlı gruplar, başkent Trablus'taki devlet binalarını basmıştır." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, bu türden eylemlerin kaos oluşturduğu ve ülkeyi istikrarsızlığa sevk ettiği belirtildi.



Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti, geçen ekim ayında, Trablus'ta faaliyete başladığını duyurmuştu.