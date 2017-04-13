Libya'da Teknenin Battı, 97 Mülteci Kayıp

Libya açıklarında teknenin batması sonucu 97 mültecinin kayıp olduğu bildirildi.



Sahil Güvenlik yetkilileri, Libya açıklarında Tripoli yakınlarda meydana gelen tekne kazasında 100 mültecinin kayıp olduğunu açıkladı. Sahil güvenlik yetkilisi Ayoub Qassem yaptığı açıklamada, Gargaresh teknesinde 120 kişi olduğu 23 kişinin kurtarıldığını, 15'i kadın ve çocuklardan olmak üzere 97 mültecinin ise kayıp olduğunu söyledi.



Libya, göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmasında ana kaçış noktası pozisyonunda yer alıyor. Son 3 yılda 150 binden fazla mülteci bu kaçış noktasından Avrupa'nın önemli kentlerinden İtalya'ya ulaştı. - TRABLUS