Libya'da Siyasi Durum

MİSRATA (AA) – SAİD İBİCİOĞLU - Libya Milli Genel Kongre (MGK) Başkan Yardımcısı Avad Abdussadık, Libya'da 2012'de yapılan seçimlere göre tek meşru yönetimin MGK olduğunu savunarak uluslararası toplum tarafından tanınan Suheyrat anlaşmasına MGK'dan bazı grupların kanunsuz şekilde dahil olduğunu iddia etti.



Libya'nın Misrata kentinde AA muhabirine konuşan Abdussadık,"Libya'da devam eden siyasi krize ve Suheyrat anlaşması olarak isimlendirilen yapıya MGK'dan bazı grupların kanunsuz şekilde dahil olmasına rağmen MGK Libya'daki seçimlere ve kanunlara göre tek meşru yönetimdir." dedi.



Abdussadık, Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile MGK'ya bağlı Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı güçler arasındaki çatışmaların çıkış sebebinin Başkanlık Konseyinin Suheyrat sonrası devlet idaresinde başarı gösterememesinden kaynaklandığını ileri sürerek şunları kaydetti:



"Başkanlık Konseyi, Ulusal Kurtuluş Hükümetini baskıyla devlet binalarından çıkardı. Ancak Suheyrat Anlaşması sonrası devlet idaresinde başarı gösterilememesi ve Libyalıların sorunlarına çare bulunamaması sebebiyle Ulusal Kurtuluş Hükümeti tekrar devlet dairelerine dönme kararı aldı. Bunun akabinde bir çok baskıyla birlikte silaha da başvuruldu. Ulusal Kurtuluş Hükümeti ise kentin ve insanların güvenliği için binaları terk etme kararı aldı."



Abdussadık MGK'ya bağlı Ulusal Kurtuluş Hükümeti kapsamında şu anda Libya'da Eğitim Öğretim Bakanı ve Maliye Bakanı'nın bulunduğunu, ayrıca Dışişleri Bakanının görevlendirildiğini ancak bazı bakanların ve görevlilerin makamlarında olmadıklarını söyledi.



Libya'da bir süre önce kurulduğu ilan edilen ancak henüz sahada kendisini gösteremeyen silahlı güç Haras el-Vatani'nin (Ulusal Muhafız Alayı) MGK'ya bağlı olup olmadığı konusuna da değinen Abdussadık "Libya içinde faaliyet gösteren güvenlik ya da yürütme kurumu kanuna uygun çalışmak ve kanuni yükümlülüklerle muhatap olmak isterse MGK'dan başkasından meşruiyet elde edemeyecektir." dedi.



Abdussadık, Ulusal Muhafız Alayı'nın meşruiyetini MGK'dan aldığını belirterek, söz konusu yapının ileride başkent Trablus'ta güvenliği sağlayacak teşkilatlar arasında olduğunu aktardı.



"- Siyasi anlaşmalara karşı olsaydık müzakerelere katılmazdık"



MGK'nın siyasi anlaşmaya kapalı olmadığına vurgu yapan Abdussadık, "Siyasi anlaşmaya karşı olsaydık siyasi müzakerelere katılmazdık. Bizler meşru yönetim olmamıza rağmen kimseyi dışlamadan müzakereye girdik. Bu müzakereler de anlaşmaya varmak için girdik."ifadelerini kullandı.



Uluslararası kurumların makyavelist davrandığını iddia eden Abdussadık, "Uluslararası kurumları bazı ülkelerde darbe olduğunda bunun o ülkenin içişleri olduğunu dile getirdiklerini görüyoruz. Ancak Libya'da olduğunda, darbecilerin saflarında yer aldıklarını görüyoruz." dedi.



Abdussadık, bazı bölge ülkelerinin Libya üzerinden kendilerine çıkar devşirme çabasında olduklarını savunarak "Bunu belki Libya'yı parçalayarak veya bazı kişiler üzerinden gerçekleştirmek istiyorlar." ifadelerine yer verdi.





Avad Abdussadık, Libya'da güvenlik sorunları ve ekonomik sıkıntıların önüne geçilmemesi durumunda halkın darbecilere, darbecileri savunanlara ve UMH'ye karşı tekrar ayaklanabileceği uyarısında bulundu.