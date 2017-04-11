Libya'da Siyasi Çözüm Arayışları

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili, Libya'nın tüm bölgelerinde acilen ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.



Başkent Trablus'ta, Devlet Yüksek Konseyinin 16. Olağan Toplantıları'nın açılışında konuşan Suveyhili, Libya'da güvenlik ve istikrarın sağlanması ve uzlaşma ortamının oluşması için acilen ateşkes ilan edilmesini istedi.



Suveyhili, Devlet Yüksek Konseyinin, mevcut krizden çıkmak için bir diyalog grubu kurmaya ve Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Siyasi Anlaşma zemininde Temsilciler Meclisi (TM) ile ciddi ve doğrudan müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtti. Suveyhili, TM ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Başkanlık Konseyine (BK) ülkedeki savaşın sona ermesi için iş birliği yapma çağrısında bulundu.



Bu arada UMH'ya bağlı Savunma Bakanlığının Sözcüsü Muhammed el-Gasri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümete bağlı güçlerin, ülkenin güneydoğusunda bulunan Sebha kenti yakınlarındaki Semnu beldesini TM güçlerinden geri aldığını duyurdu.



Gasri, emekli General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların düzenlediği saldırılarda Semnu yakınlarındaki Burak Hava Üssü'ne doğru ilerlemekte olan UMH güçlerinden 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.



Gasri, hükümet güçlerinin düzenlediği operasyonlarda Hafter güçlerinden de 5 kişinin öldüğünü aktardı.