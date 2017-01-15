Libya'da Savaş Uçağı Düştü

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı General Halife Hafter güçlerine ait bir savaş uçağının Bingazi kentinde düştüğü bildirildi.



Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter'e bağlı güçlere ait MIG-23 tipi savaş uçağı ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde düştü. Pilot ve yardımcısı kazadan fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu.



Kazanın teknik arıza nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.



Devrimin ardından siyasi istikrarın sağlanamadığı Libya'da, Mayıs 2014'te, Hafter'in Zintan merkezli milis gruplarla başlattığı darbe girişimi, Trablus ve Misrata'daki devrimci gruplarla ortak hareket eden merkezi yönetim tarafından engellenmişti. Bu olayların ardından iki meclisin faaliyete geçtiği ülkede, Milli Genel Kongre'nin desteklediği Libya Şafağı (Fecr) Koalisyonu ile Tobruk Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği emekli General Halife Hafter'e bağlı "Onur Operasyonu Koalisyonu' arasındaki çatışmalar devam ediyor.