Libya'da Mültecilerin Botu Battı: 100 Sığınmacı Kayıp

Sahil güvenlik yetkililerinin açıklamasına göre, Libya açıklarında çok sayıda kişinin bulunduğu bir sığınmacı botu battı.

Libya'da Mültecilerin Botu Battı: 100 Sığınmacı Kayıp

Sahil güvenlik yetkililerinin açıklamasına göre, Libya açıklarında çok sayıda kişinin bulunduğu bir sığınmacı botu battı. Botta bulunan 100 sığınmacıdan haber alınamadığı belirtildi.

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Mülteci, Libya