Libya'da Merkez Bankası Başkanı "Gerilimi"

Libya'nın doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) 37 üyesi "Merkez Bankası Başkanlığı seçiminin ertelenmesini" protesto etmek için üyeliklerini askıya aldıklarını duyurdu.



Söz konusu TM üyeleri yaptıkları görüntülü açıklamada, Merkez Bankası Başkanlığı seçiminin görüşüldüğü dünkü oturumu yöneten TM İkinci Başkanı Ahmida Huma'yı meclis çalışmalarını düzenleyen yönetmelik ve kararlara saygı göstermemekle suçladı. Meclisteki oturumda 74 vekilden 42'sinin seçime geçilmesi yönünde oy kullanmasına rağmen Huma'nın aksi yönde karar vererek erteleme yoluna gittiği öne sürüldü.



Açıklamada ayrıca Libya dinarının daha önce görülmemiş şekilde değer kaybetmesi ve likitide kriziyle birlikte halkın alım gücünün düşmesinin ardından ülkedeki durumun sessiz kalınması mümkün olmayacak boyutlara ulaştığı ve meclisin 11 Nisan'daki oturumda Merkez Bankası'na yeni başkan ve yardımcı seçilmesi kararı aldığı ifade edildi.



Protestocu üyeler, halihazırdaki Merkez Bankası Başkanı'na işaret ederek "geçen yıllar içinde çözüm üretemeyen kişilerde ısrar ederek" yeni başkan seçimini ertelemenin mevcut krizin devamına ve derinleşmesine neden olacağını savundu.



Merkez Bankası Başkanı Es-Sıddık el-Kebir "Tobruk merkezli TM'yi tanımayarak önce Trablus merkezli Milli Genel Kongre'ye ardından da siyasi diyalog turları sonrasında kurulan Fayiz es-Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlılığını" açıklaması üzerine TM tarafından görevden alınmış ve yerine Ali el-Habri getirilmişti.