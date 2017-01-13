Libya'da Iktidar Savaşlarının Gölgesinde 'Sığınmacı Sorunu'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Sığınmacı çocukların zor şartlarda okula gidişi

Sığınmacıların kaldığı bir ev

Su altında kalan bir ev

Ulusal Mutabakat Hükümeti Sığınmacı ve Göçmen İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yusuf Celaleh ile röportaj

Trablus'taki Fellah Mülteci Kampı basın sorumlusu Abdurrazık Mustafa ile röportaj

Doktor Ebu el-Kasım Abdullah Cibran ile röportaj

Sığınmacılardan Şair İsa Erhuma ile röportaj Libya'da halihazırda üç hükümet, iktidar ve meşruiyet savaşı içindeyken, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 350 bin sığınmacı ise hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ülkenin farklı kentlerinde zor şartlar altındaki sığınmacıların, 2013'ten bu yana hiçbir devlet yardımı almadıkları belirtiliyor.



Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından ülkenin farklı bölgelerinde çatışmalar patlak verince çok sayıda Libyalı evini terk ederek yeni bir hayat kurmak zorunda kaldı. Libyalı sığınmacıların bir kısmı, mülteci kampları, okullar, inşaatı tamamlanmamış ya da metruk binalarda kalırken bir kısmı da diğer ülkelerdeki akrabalarının yanına taşındı.



Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sığınmacı ve Göçmen İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yusuf Celaleh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'da birbirini takip eden hükümetlerin olağanüstü halde aldığı kararların felaketler ve sorunlarla ilgili olduğuna işaret ederek, bu kararların, sığınmacıya haklarını koruyacak ve hizmet edecek bir meşruiyet kazandırmadığını belirtti.



Zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan sığınmacıların çeşitli sağlık problemleriyle yüz yüze kaldığı ifade ediliyor.



Bingazi Devlet Hastanesinin yaptığı araştırmaya göre, tedavi için gelen hastaların yüzde 87'si maruz kaldığı yaşam nedeniyle depresyon, tedirginlik, korku ve psikolojik bozukluklar gibi rahatsızlıklar yaşıyor.



Doktor Ebu el-Kasım Abdullah Cibran, sığınmacıların, bahsi geçen sıkıntıların yanı sıra şeker, tansiyon, grip, sindirim bozuklukları ile bulaşıcı deri hastalıkları gibi şikayetlerle de hastaneye başvurduklarını söyledi.



Trablus'taki Fellah Mülteci Kampı basın sorumlusu Abdurrazık Mustafa ise hükümete sığınmacılara ilgi göstermesi çağrısında bulunarak, "Kamplarda, kalabalık bir şekilde yaşayan sığınmacılar, kışın şiddetli soğuk yazın da yakıcı sıcağa maruz kalıyor. Hükümetin, sığınmacılara iskan hizmeti sunması ve evlerine yeniden dönebilmeleri sürecini hızlandırması gerekiyor." dedi.



Sığınmacılardan şair İsa Erhuma, çok zor şartlar altında yaşadıklarına işaret ederek, "Yağmur suları, kaldığımız yerlere kadar giriyor. Özellikle de çocuklar ve yaşlılar soğuk havalarda çok zorlanıyor." ifadelerini kullandı.