Libya'da Deaş'la Mücadele

Libya'da terör örgütü DEAŞ'ın Sirte kentinden kaçan unsurlarının ülkenin batısındaki eğitim kamplarında yeniden toplandığı uyarısında bulunuldu.



Trablus merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümeti yanlısı polis ve askerlerden oluşan Beni Velid kenti Ortak Güvenlik Odası'nın, Facebook hesabından yayımladığı açıklamada, DEAŞ'ın Sirte kentinden kaçan unsurlarının Beni Velid kenti ve Evlad Buseyf bölgesi arasındaki bazı vadilerde ve El-Harem bölgesinde bulunan eğitim kamplarında yeniden toplandığı belirtildi.



Sirte kentinde DEAŞ militanlarına karşı yürütülen askeri operasyonların sona ermesinin ardından, bazı militanların Beni Velid'in güneydoğusundaki Girze bölgesine sızdığı, önemli şahsiyetlerin kaçması ve yaralıların tedavisi için burada konuşlandığı ifade edildi.



DEAŞ militanlarının baskı nedeniyle El-Haşa, El-Kabilat, El-Harem ve çeşitli vadilere geri çekildiği, militanların sayısında her gün artış olduğu aktarıldı.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Sirac, 18 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ unsurlarının Sirte'den temizlendiğini ve kentteki askeri operasyonun sonlandırıldığını ifade etmişti.