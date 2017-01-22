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Libya'da Bombalı Saldırı
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Libya'da Bombalı Saldırı

Başkent Trablus'ta UMH Planlama Bakanlığı önünde bombalı saldırı düzenlendi.

Libya'da Bombalı Saldırı

Başkent Trablus'ta UMH Planlama Bakanlığı önünde bombalı saldırı düzenlendi

Kaynak: Dunya.com