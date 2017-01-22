Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bünyesindeki Planlama Bakanlığı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İtalya ve Mısır büyükelçilik binalarının bulunduğu Ez-Zahra bölgesinde UMH'ya bağlı Planlama Bakanlığı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda, can kaybının olmadığı belirtildi.
Ülkedeki Mısır Büyükelçiliği hala kapalıyken, İtalya Büyükelçiliği yaklaşık 2 hafta önce açılmıştı.
Libya'da Bombalı Saldırı
Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bünyesindeki Planlama Bakanlığı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.
Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bünyesindeki Planlama Bakanlığı önünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği bildirildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads