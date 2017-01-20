Libya'nın Bingazi kentinde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı Ebu Hureyre Camisi önünde cuma namazı sırasında bomba yüklü araçla düzenlendi.
Saldırıda eski İçişleri Bakanı Tuğgeneral Aşur Şuvayil'in de aralarında olduğu 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Libya'da Bombalı Saldırı
Libya'nın Bingazi kentinde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Libya'nın Bingazi kentinde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
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