Libya'da Bombalı Saldırı

Libya'nın Bingazi kentinde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Libya'da Bombalı Saldırı

Libya'nın Bingazi kentinde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı Ebu Hureyre Camisi önünde cuma namazı sırasında bomba yüklü araçla düzenlendi.

Saldırıda eski İçişleri Bakanı Tuğgeneral Aşur Şuvayil'in de aralarında olduğu 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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