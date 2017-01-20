Libya'da Bombalı Saldırı

Libya'nın Bingazi kentinde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı Ebu Hureyre Camisi önünde cuma namazı sırasında bomba yüklü araçla düzenlendi.



Saldırıda eski İçişleri Bakanı Tuğgeneral Aşur Şuvayil'in de aralarında olduğu 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.