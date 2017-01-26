Libya'da Bir Bae Vatandaşı Kaçırılarak Öldürüldü

Libya'da, casusluk faaliyetlerinde bulunduğu şüphesiyle gözaltında bulunan bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşının kaçırılarak öldürüldüğü bildirildi.





Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başsavcılığı Soruşturma Dairesi Başkanı Es-Sıddık es-Sur, ülkenin başkenti Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında 2015'te casusluk faaliyetlerinde bulunduğu şüphesiyle gözaltında tutulan bir BAE vatandaşının, tutulduğu Trablus'taki hapishaneden Libya istihbaratında çalışan bir kişi tarafından kaçırılarak öldürüldüğünü belirtti.





Emniyet güçlerinin kaçırma eyleminde bulunan kişiyi takip ettiğini ifade eden Sur, aralarında çıkan çatışma sonucunda BAE vatandaşını kaçıran daha sonra da öldüren kişinin, emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti.





Başsavcılığın olayı aydınlatmaya çalışacağını dile getiren Sur, öldürülen BAE vatandaşının cenazesinin ailesine teslim edilmesi için Libya Dışişleri Bakanlığıyla irtibata geçildiğini söyledi.