Libya Açıklarında Sığınmacı Botu Battı

Libya Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada 26 kişinin kurtarıldığı botta 97 kişinin halen kayıp olduğu kaydedildi. Libya'nın Tarblus limanı açıklarında yaklaşık 120 sığınmacının bulunduğu bot battı. Libya sahil güvenliğinden Eyüb Kasım'ın yaptığı açıklamaya göre 15'i kadın ve çocuk olmak üzere bottaki 97 sığınmacıyı arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. - Trablus