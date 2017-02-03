Liberation: Çin'den Pakistan Yoluyla Denize Açılan Koridor

Xinyuan Şirketi, Pakistan'ın Pecap Eyalati'ndeki Tarnol kenti dolaylarında, bir yıldır işçiler için baraka inşa ediyor. Buralarda kalacak olan on binlerce işçi karayolu, elektrik santralı, baraj, demiryolu inşaatında çalışacak. Bu yapılar, 2015 Mayıs'ında imzalanan tarihsel anlaşmanın öngördüğü Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru çerçevesinde gerçekleşiyor.

Pakistan nüfusunun dörtte birinin yoksulluk eşiği altında yaşadığı biliniyor. 2030'a değin 700.000 istihdam sağlayacak olan bu anlaşma da, böyle bakıldığında, bir tür Çin Marshall Planı gibi düşünülebilir. 37 özel bölgede şirketler kurulacak, yeni elektrik kabloları, iletişim ağları, karayolu ve demiryolu şebekesi oluşturulacak.

Buna karşılık Çin, Pakistan'ın en güneydeki noktası olan Gwadar limanında Hint Okyanusu'na açılım elde edecek. Himalayalar'ın kuzey tarafındaki Şincan'ın Kaşgar'ından yola çıkan Çin malları Gwadar'a kadar 2.500 km katederek taşınacak.

Bu koridor, 2013'te Şi Jinping'in açıkladığı 6 ipek yolunun en önemlisi. Çünkü bu koridor olmasa mallar, Kanton üzerinden taşınıp 3.500 km yol yapılarak denize varacak; ama bir de Hint yarımadasını güneyden dolaşarak aynı noktaya gelmek zorunda kalacak. En az bunun kadar önemli olan da, Golf ülkelerinden alınacak petrolün de, yine aynı yolla, Malakka Boğazı'ndan geçmeden Çin'e ulaştırılabilme olanağı.