Lg, Yeni Telefonlarını Ces'te Tanıtacak

LG Electronics (LG), orta segment akıllı telefon pazarının giderek genişlemesiyle birlikte, geniş bir bütçe aralığına hitap eden dört yeni K Serisi akıllı telefonu ve yeni nesil LG Stylus 3'ü Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2017'de duyuracak. LG'nin yeni orta segment akıllı cihazları, 120 derece geniş açılı ön kamera ve parmak izi tarayıcısı gibi LG'nin amiral gemisi akıllı telefonlarında yer alan popüler ve gelişmiş teknolojileri de kullanıcılara sunacak



LG'nin güncellenmiş K Serisi, kullanıcıların artık birbiriyle aynı özellikleri taşıyan akıllı telefonlar istemediğini biliyor ve bu felsefeyle yola çıkıyor. LG K Serisi, sabit bir akıllı telefon modeli sunarak kullanıcıların buna adapte olmasını beklemek yerine, onların farklı ihtiyaçları odak noktasına alan farklı modeller etrafında şekilleniyor.



LG K10, bulunduğu segmentin en iyisi olan 5.3 inç HD hücre içi dokunmatik ekranıyla iç ve dış mekanlarda kusursuz bir görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca selfie objektife sahip 120 derece geniş açılı 5MP ön kamera ile LG'nin amiral gemisi G serisi cihazlarında da kullanılan 13 MP arka kamerası kusursuz şekilde birbirini tamamlıyor. LG K10'un bu kategorideki diğer akıllı telefonlarda bulunmayan gelişmiş özelliklerine baktığımızda ise 7.9mm kalınlıkta ince ve oldukça sağlam metalik U-çerçeve ile 2.5D kavisli tasarımı da oldukça dikkat çekiyor.



LG'nin akıllı kullanıcı arayüzüne (UX) sahip K8, 5 inçlik HD hücre içi dokunmatik ekranının yanı sıra Otomatik Çekim (Auto Shot) ve Hareketle Çekim gibi özelliklerle geliştirilen 5 MP ön ve 13M arka kameralarıyla yüksek kalitede bir performans sunuyor. Hareketle Çekim özelliği ise fotoğraf çekmek için deklanşöre basma veya telefonu sallama gibi işlemleri ortadan kaldırarak sadece kullanıcının yaptığı bir el hareketiyle selfie çekebiliyor.



LG K4, hassas 5 inç HD hücre içi dokunmatik ekran, 5MP ön ve arka kameralarının yanında LG K8'de de bulunan Otomatik Çekim ve Hareketle Çekim gibi popüler özelliklerle donatıldı. Oldukça çekici bir akıllı telefon olan LG K4, 7.9mm inceliğinin yanı sıra, 2500mAh çıkarılabilir pili ile ek depolama için bir microSD yuvası da sunuyor.



Serinin en küçük boyutlu akıllı telefonu olan LG K3 ise 4,5 inçlik Hücre Üstü (On-cell) Dokunmatik Ekran ve Hareketle Çekim özelliğiyle desteklenen 5MP arka ve 2MP ön kamerayla geliyor. microSD yuvası ve 2.100mAh çıkarılabilir pile sahip LG K3, bu kategorideki diğer rakip akıllı telefonlarda bulunmayan birçok özelliği kullanıcılara sunuyor.



LG ayrıca, orta segment Stylus akıllı telefonlarının en yenisi olan (Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stylo modeli) üçüncü nesil LG Stylus 3 modelini de kullanıcıların beğenisine sunacak. LG Stylus 3, 1.8? çapındaki elyaf uçlu Stylus'uyla daha da geliştirilen kalem deneyimi sayesinde kullanıcılarına ekrana gerçek bir kalemle yazı yazma hissiyatı sunuyor. LG Stylus 3, Pen Pop 2.0 ile daha da geliştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve kullanıcı arayüzüyle beraber popüler Pen Keeper ve Ekran Kapalı Memo özelliklerini de içeriyor. Pen Pop 2.0 özelliği ile notlarınız hiçbir zaman ortadan kaybolmuyor. Ayrıca Stylus'u her çıkardığınızda notlarınızın ekranda görüntülenmesisağlanıyor. Pen Keeper ise Stylus'un telefondan çok uzaklaştığı durumlarda kaybolmasını engellemek için kullanıcıyı uyarıyor. Bunun yanında Ekran Kapalı Memo özelliğiyle de ekran kapalı olduğunda bile kullanıcıların doğrudan ekranda not almasına olanak tanıyor.



LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı Juno Cho, "2017 yılında da herkesin hayat tarzına hitap edebilecek geniş bir yelpazede ve birçok farklı model içeren orta segment akıllı telefonlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. K Serisi ve Stylus 3 gibi akıllı telefonlarımızla kullanıcılarımıza seçkin bir telefon görüntüsü ve hissiyatı, değiştirilebilir pil ve bu kategorideki akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden olan genişletilebilir hafıza gibi oldukça önemli özellikler sunuyoruz" şeklinde konuştu.



Yeni ürünlerin resmi tanıtım ve piyasa çıkış tarihleri önümüzdeki günlerde duyurulacak. CES ziyaretçileri, LG'nin en yeni mobil ürünlerini Las Vegas Kongre Merkezi Merkez Salondaki #1100 numaralı LG standında inceleyebilecekler.



K10 Teknik Özellikler:



İşlemci: MT6750 1.5 GHz Octa-Core



Ekran: 5.3 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 277ppi)



Hafıza: 2GB LPDDR3 RAM / 16 or 32GB eMMC ROM / microSD (32 GB'a kadar)



Kamera: Ön 5MP (Geniş) / Arka 13MP (Standart)



Pil: 2,800mAh (Çıkarılabilir)



İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat



Boyutlar: 148.7 x 75.3 x 7.9mm



Ağırlık: 142g



Ağ: LTE / 3G / 2G



Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B



Renk: Siyah / Titan / Gold



K8 Teknik Özellikler:



İşlemci: MT6737 1.3 Quad-Core



Ekran: 5.0 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 294ppi)



Hafıza: 1.5GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)



Kamera: Ön 5MP / Arka 13MP



Pil: 2,500mAh (Çıkarılabilir)



İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat



Boyutlar: 147.2 x 73.2 x 8.2mm



Ağırlık: 142g



Ağ: LTE / 3G / 2G



Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B



Renk: Gümüş / Titan / Koyu Mavi / Gold



K4 Teknik Özellikler:



İşlemci: MSM8909 1.1GHz Quad-Core



Ekran: 5.0 inç FWVGA Hücre İçi Dokunmatik (854 x 480 / 196ppi)



Hafıza: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)



Kamera: Ön 5MP / Arka 5MP



Pil: 2,500mAh (Çıkarılabilir)



İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow



Boyutlar: 144.76 x 72.6 x 7.9mm



Ağırlık: 135g



Ağ: LTE / 3G / 2G



Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0 Type B



Renk: Titan / Siyah



K3 Teknik Özellikler:



İşlemci: MSM8909 1.1GHz Quad-Core



Ekran: 4.5 inç FWVGA Hücre Üstü Dokunmatik (854 x 480 / 218ppi)



Hafıza: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)



Kamera: Ön 2MP / Arka 5MP



Pil: 2,100mAh (Çıkarılabilir)



İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow



Boyutlar: 133.9 x 69.75 x 9.44mm



Ağırlık: 132gAğ: LTE / 3G / 2G



Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0 Type B



Renk: Siyah



İşlemci: MT6750 1.5GHz Octa-Core



Ekran: 5.7 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 258ppi)



Hafıza: 2 GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (2TB'a kadar)



Kamera: Ön 8MP / Arka 13MP



Pil: 3,200mAh (Çıkarılabilir)



İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat



Boyutlar: 155.6 x 79.8 x 7.4mm



Ağırlık: 149g



Ağ: LTE / 3G / 2G



Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B



Renk: Metalik Titan / Pink Gold



Diğer: Stylus Pen / FM Radyo / Parmak İzi Okuyucu



Stylus 3 Teknik Özellikler:



İşlemci: MT6750 1.5GHz Octa-Core



Ekran: 5.7 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 258ppi)



Hafıza: 2 GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (2TB'a kadar)



Kamera: Ön 8MP / Arka 13MP



Pil: 3,200mAh (Çıkarılabilir)



İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat



Boyutlar: 155.6 x 79.8 x 7.4mm



Ağırlık: 149g



Ağ: LTE / 3G / 2G



Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B



Renk: Metalik Titan / Pink Gold



Diğer: Stylus Pen / FM Radyo / Parmak İzi Okuyucu