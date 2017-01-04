Lg'nin Yeni Uhd Tv'leri Ortaya Çıktı!

Her sene Las Vegas'ta düzenlenen CES 2017 bu yıl bir kez daha sahne alıyor. Bu yıl hem Samsung hem LG'nin yeni televizyonlarını CES 2017'de tanıtması bekleniyordu. Teknoloji devleri tanıtımlarına başladı, ilk sahne alanlardan biri de LG oldu.



LG, yeni Super UHD TV'lerini sergiledi. Güney Koreli şirketin yeni 2017 TV serisi, Super UHD TV ailesi olarak geliyor. 4K TV'ler, Dolby Vision ile Active HDR, yeni nano hücre teknolojisi (farklı bir Quantum dot versiyonu) ve LG'nin yeni tescilli webOS Smart platformuna sahip.



CES 2017'de Bizi Bekleyen 4 TV Trendi!



Peki, yeni Super UHD olarak anılan televizyonların, halihazırda LG'nin UHD serisi altındaki modellerle arasındaki önemli farklar ne? Super UHD serisi için Technicolor'la işbirliğine giden LG, bu sayede Quantum dot kullanan 3 farklı UHD tekniğini televizyonlarına katmayı başarmış. HDR10, Dolby Vision ve Hybrid Log Gamma olarak anılan Advanced HDR formatını Super UHD TV'lerine yerleştiren LG, böylece daha doygun renkli görüntüler üretebiliyor.



LG'nin Super UHD serisi 3 farklı modelle açılışı yapıyor. SJ8000, SJ8500 ve SJ9500 olarak isimlenen 3 model, kendi içlerinde farklı ekran boyutlarıyla gelecek. SJ9500, 86 ve 65 inç boyutlarda sunulacakken, SJ8500 ve SJ8000 de 65, 60 ve 55 inç boyutlarında olacak. Bunlara ek olarak SJ8500'ün 75 inçlik ayrıca bir modeli daha sunulacak.



Yeni Super UHD televizyonların bir diğer özelliği ise, fazlasıyla ince olmaları. 3 model de 6.9 mm kalınlığıyla dikkat çekiyor. İşletim sistemi olarak webOS 3.5 sürümü çalıştıran televizyonlar, hareketle kontrol için Magic Remote desteği almış. Ayrıca Magic Link isimli yeni platform da özel servislere erişim imkanı tanıyor.



LG'nin yeni Super UHD serisi televizyonlarının bu yıl mart ayında satışa sunulması bekleniyor. Fiyatlarıyla ilgili bir bilgi ise henüz yok.