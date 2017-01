Lg K Serisi ve Lg Stylus 3 Ces 2017'de Tanıtılacak!

LG'nin orta segment akıllı telefonları CES 2017'de tanıtılacak.





Lg K serisi ve LG stylus 3 güncellendi.



LG Electronics, orta segment akıllı telefonlara olan ilginin artmasıyla birlikte CES 2017 kapsamında; K Serisinden dört yeni akıllı telefonu ve yeni LG Stylus 3 modellerini tanıtacak.



LG Electronics (LG), orta segment akıllı telefon pazarının giderek genişlemesiyle birlikte, geniş bir bütçe aralığına hitap eden dört yeni K Serisi akıllı telefonu ve yeni nesil LG Stylus 3'ü Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2017'de duyuracak. LG'nin yeni orta segment akıllı cihazları, 120 derece geniş açılı ön kamera ve parmak izi tarayıcısı gibi LG'nin amiral gemisi akıllı telefonlarında yer alan popüler ve gelişmiş teknolojileri de kullanıcılara sunacak.



LG'nin Güncellenmiş LG K Serisi





LG'nin güncellenmiş K Serisi, kullanıcıların artık birbiriyle aynı özellikleri taşıyan akıllı telefonlar istemediğini biliyor ve bu felsefeyle yola çıkıyor. LG K Serisi, sabit bir akıllı telefon modeli sunarak kullanıcıların buna adapte olmasını beklemek yerine, onların farklı ihtiyaçları odak noktasına alan farklı modeller etrafında şekilleniyor.



LG K10 bulunduğu segmentin en iyisi





LG K10, bulunduğu segmentin en iyisi olan 5.3 inç HD hücre içi dokunmatik ekranıyla iç ve dış mekanlarda kusursuz bir görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca selfie objektife sahip 120 derece geniş açılı 5MP ön kamera ile LG'nin amiral gemisi G serisi cihazlarında da kullanılan 13 MP arka kamerası kusursuz şekilde birbirini tamamlıyor. LG K10'un bu kategorideki diğer akıllı telefonlarda bulunmayan gelişmiş özelliklerine baktığımızda ise 7.9mm kalınlıkta ince ve oldukça sağlam metalik U-çerçeve ile 2.5D kavisli tasarımı da oldukça dikkat çekiyor.



LG K8 5-inç dokunmatik ekran





LG'nin akıllı kullanıcı arayüzüne (UX) sahip K8, 5 inçlik HD hücre içi dokunmatik ekranının yanı sıra Otomatik Çekim (Auto Shot) ve Hareketle Çekim gibi özelliklerle geliştirilen 5 MP ön ve 13M arka kameralarıyla yüksek kalitede bir performans sunuyor. Hareketle Çekim özelliği ise fotoğraf çekmek için deklanşöre basma veya telefonu sallama gibi işlemleri ortadan kaldırarak sadece kullanıcının yaptığı bir el hareketiyle selfie çekebiliyor.



LG K4 7.9 mm inceliğinde





LG K4, hassas 5 inç HD hücre içi dokunmatik ekran, 5MP ön ve arka kameralarının yanında LG K8'de de bulunan Otomatik Çekim ve Hareketle Çekim gibi popüler özelliklerle donatıldı. Oldukça çekici bir akıllı telefon olan LG K4, 7.9mm inceliğinin yanı sıra, 2500mAh çıkarılabilir pili ile ek depolama için bir microSD yuvası da sunuyor.



LG K3 Hücre üstü dokunmatik ekran





Serinin en küçük boyutlu akıllı telefonu olan LG K3 ise 4,5 inçlik Hücre Üstü (On-cell) Dokunmatik Ekran ve Hareketle Çekim özelliğiyle desteklenen 5MP arka ve 2MP ön kamerayla geliyor. microSD yuvası ve 2.100mAh çıkarılabilir pile sahip LG K3, bu kategorideki diğer rakip akıllı telefonlarda bulunmayan birçok özelliği kullanıcılara sunuyor.



LG ayrıca, orta segment Stylus akıllı telefonlarının en yenisi olan (Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Stylo modeli) üçüncü nesil LG Stylus 3 modelini de kullanıcıların beğenisine sunacak. LG Stylus 3, 1.8? çapındaki elyaf uçlu Stylus'uyla daha da geliştirilen kalem deneyimi sayesinde kullanıcılarına ekrana gerçek bir kalemle yazı yazma hissiyatı sunuyor.



LG Stylus 3, Pen Pop 2.0 ile daha da geliştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve kullanıcı arayüzüyle beraber popüler Pen Keeper ve Ekran Kapalı Memo özelliklerini de içeriyor. Pen Pop 2.0 özelliği ile notlarınız hiçbir zaman ortadan kaybolmuyor. Ayrıca Stylus'u her çıkardığınızda notlarınızın ekranda görüntülenmesi sağlanıyor.



Pen Keeper ise Stylus'un telefondan çok uzaklaştığı durumlarda kaybolmasını engellemek için kullanıcıyı uyarıyor. Bunun yanında Ekran Kapalı Memo özelliğiyle de ekran kapalı olduğunda bile kullanıcıların doğrudan ekranda not almasına olanak tanıyor.



LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı Juno Cho,



"2017 yılında da herkesin hayat tarzına hitap edebilecek geniş bir yelpazede ve birçok farklı model içeren orta segment akıllı telefonlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. K Serisi ve Stylus 3 gibi akıllı telefonlarımızla kullanıcılarımıza seçkin bir telefon görüntüsü ve hissiyatı, değiştirilebilir pil ve bu kategorideki akıllı telefonlarda en çok aranan özelliklerden olan genişletilebilir hafıza gibi oldukça önemli özellikler sunuyoruz" şeklinde konuştu.



Yeni ürünlerin resmi tanıtım ve piyasa çıkış tarihleri önümüzdeki günlerde duyurulacak. CES ziyaretçileri, LG'nin en yeni mobil ürünlerini Las Vegas Kongre Merkezi Merkez Salondaki #1100 numaralı LG standında inceleyebilecekler.



K10 Teknik Özellikler: *



İşlemci: MT6750 1.5 GHz Octa-Core

Ekran: 5.3 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 277ppi)

Hafıza: 2GB LPDDR3 RAM / 16 or 32GB eMMC ROM / microSD (32 GB'a kadar)

Kamera: Ön 5MP (Geniş) / Arka 13MP (Standart)

Pil: 2,800mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 148.7 x 75.3 x 7.9mm

Ağırlık: 142g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renk: Siyah / Titan / Gold



K8 Teknik Özellikler: *



İşlemci: MT6737 1.3 Quad-Core

Ekran: 5.0 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 294ppi)

Hafıza: 1.5GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)

Kamera: Ön 5MP / Arka 13MP

Pil: 2,500mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 147.2 x 73.2 x 8.2mm

Ağırlık: 142g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renk: Gümüş / Titan / Koyu Mavi / Gold



K4 Teknik Özellikler: *



İşlemci: MSM8909 1.1GHz Quad-Core

Ekran: 5.0 inç FWVGA Hücre İçi Dokunmatik (854 x 480 / 196ppi)

Hafıza: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)

Kamera: Ön 5MP / Arka 5MP

Pil: 2,500mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Boyutlar: 144.76 x 72.6 x 7.9mm

Ağırlık: 135g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0 Type B

Renk: Titan / Siyah



K3 Teknik Özellikler: *



İşlemci: MSM8909 1.1GHz Quad-Core

Ekran: 4.5 inç FWVGA Hücre Üstü Dokunmatik (854 x 480 / 218ppi)

Hafıza: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)

Kamera: Ön 2MP / Arka 5MP

Pil: 2,100mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Boyutlar: 133.9 x 69.75 x 9.44mm

Ağırlık: 132g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0 Type B

Renk: Siyah



Stylus 3 Teknik Özellikler: *



İşlemci: MT6750 1.5GHz Octa-Core

Ekran: 5.7 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 258ppi)

Hafıza: 2 GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (2TB'a kadar)

Kamera: Ön 8MP / Arka 13MP

Pil: 3,200mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 155.6 x 79.8 x 7.4mm

Ağırlık: 149g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renk: Metalik Titan / Pink Gold

Diğer: Stylus Pen / FM Radyo / Parmak İzi Okuyucu



Özellikler ülkeye göre farklılık gösterebilir.



LG, Yeni lazer projektör LG ProBeam'i CES 2017'de Tanıtacak



http://www.teknotalk.com/lg-k-serisi-lg-stylus-3-52286/