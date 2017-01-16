Lg, G6'yı İşte Böyle Soğutacak!

Aşırı ısınmanın bir telefona neler yapabileceğini, Samsung, Galaxy Note 7 ile birlikte, en acı biçimde öğrendi. Ama yaşananlardan, diğer telefon üreticilerinin de gerekli dersleri aldığı görülebiliyor. Bu üreticilerden biri de, LG.



LG, yaptığı açıklamada, beklenen amiral gemisi telefonu G6 için, ısı tahliye boruları kullanacağını duyurdu. Bu bakır borular, işlemci gibi çok fazla ısınan bileşenlerin neden olduğu sıcaklığı dışarı atmanın en iyi yollarından biri olarak kabul ediliyor.



LG ilk defa kullanacak olsa da, bakır borular sektör için bir ilk değil. Sony, Microsoft ve Samsung da, bu sistemi daha önce cihazlarında kullanmıştı. Hatta Galaxy Note 7'de de bakır ısı boruları kullanıldığı biliniyor. Tüm bunlar, sadece bu kadarın yeterli olamayacağını kanıtlıyor.



İşte bu noktada devreye, ikinci aşama giriyor. LG, G6'da kullanacağı bataryayı "aşırı şartlar" altında test ettiğini söylüyor. Bu testler arasında bataryayı standartların üzerinde bir ısıya maruz bırakmaktan çivi ile bataryaya zarar vermeye kadar varan yöntemler mevcut.



Kısacası LG G6'nın bataryasının aşırı ısınma durumunda patlamasından ya da yanmasından endişe etmemize pek gerek kalmayacak gibi görünüyor. Şimdiye tel teknik özellikleri gizli tutulsa da, LG G6'nın 5.7 inç'lik QHD ekran ve çift kamera ile gelmesi bekleniyor. Telefonun, Şubat ayı sonunda düzenlenecek MWC 2017 etkinliğinde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.