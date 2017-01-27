Lg G6 "Yandan" Göründü!

LG G6'yı birkaç gün önceki sızıntı sayesinde görmüştük. Şimdi ise telefonu yan tarafından gösteren yeni bir görüntü ortaya çıktı.



Yeni fotoğrafta telefon, farklı bir açıdan görünüyor ve bu açından bakıldığında SIM kartı slotuna benzer bir kısım göze çarpıyor. Ses düğmelerinin sol tarafta yer aldığını önceki sızıntıda görmüştük. underkg'den gelen yeni sızıntı, bunların dışında çok fazla şey söylemiyor.



Bilindik şeyler



Telefonun ekranının etrafındaki alanın iyice küçüldüğünü daha önce görmüştük. LG G6'nın 5,7 inç'lik bir ekranla gelmesi ve 1440 x 2880 piksel çözünürlük sunması, ekran oranının 18: 9 olması bekleniyor. Cihazın su geçirmez bir gövdeye, hızlı şarja, çift kameraya sahip olabileceğini, buna karşın modüler tasarımı ve değiştirilebilir pili artık sunmayacağını duymuştuk. Son olarak G6'nın en son Snapdragon 835 yonga seti yerine Snapdragon 821 ile gelebileceğini öğrenmiştik.



LG'nin 26 Şubat'taki tanıtımında LG G6'yla muhtemelen tanışacağız; yani en doğru bilgiler için bir ay daha beklemeniz yeterli olacak.