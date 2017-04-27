Lg G6, Türk Telekom Mağazalarında Satışa Sunuldu

LG Electronics'in yeni ürünü LG G6, 21 Nisan'da Türk Telekom mağazalarında satışa sunuldu. Türk Telekom müşterileri LG G6'ya ayda 99 liradan başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.



Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, LG Electronics'in telefonu LG G6, Türk Telekom mağazalarında yerini aldı. Türk Telekom müşterileri akıllı telefonu, mobil, evde internet ya da ev telefonu faturalarına ek olarak 36 aya varan taksitlerle ve ayda 99 liradan başlayan fiyatlarla satın alabilecek.



Kampanya kapsamında LG G6 satın alan herkese, cihaz koruma paketi ve 200 dolar değerinde altı farklı oyun öğesinden oluşan zengin LG G6 Google oyun koleksiyonu da hediye ediliyor.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, akıllı telefon portföylerini son teknoloji modellerle genişlettikleri belirterek, "En son teknoloji mobil cihazları dünya lansmanları ile eş zamanlı olarak, Türk Telekom'a özel fırsatlarla müşterilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Türk Telekom müşterileri ödüllü LG G6'ya 36 aya varan avantajlı ödeme seçeneklerinin yanı sıra mobil, evde internet veya ev telefonu faturalarından istediklerine ek olarak ayda 99 liradan başlayan fiyatlarla sahip olabilecek." ifadelerini kullandı.