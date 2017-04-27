Lg G6 Türk Telekom Mağazalarında

LG'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi G6, Türk Telekom mağazalarında yeri almaya hazırlanıyor. Eğer Türk Telekom müşterisiyseniz ayda 99?'den başlayan taksit imkanlarıyla Lg G6'ya sahip olabilirsiniz.



Lg G6 sahibi olmak için, mobil, evde internet ya da ev telefonu gibi Türk Telekom aboneliğiniz olması gerekiyor. Eğer Türk Telekom abonesiyseniz, Türk Telekom mağazalarına uğrayarak Lg G6'yı 36 ay taksit ve ayda 99?'den başlayan fiyatlar ile satın alabilirsiniz. Ayrıca Türk Telekom, G6'yı satın alan tüm müşterilerine, cihaz koruma paketi ve 200 dolar değerinde altı farklı oyunu da hediye ediyor.



LG G6 TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Snapdragon 821 işlemcisi, 5.7 in. QDH ekranı, 4 GB belleği, 32 GB depolama alanı ve 2 TB'a kadar MicroSD kart desteği, F2.2 5 MP ön kamerası, F1.8 13 MP standart arka kamerası, F2.4 13 MP Geniş arka kamerası, 3.300 miliamper çıkarılamayan bataryası bulunuyor.



Lg G6'nın bağlantıları da şu şekilde; Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 uyumlu)



Lg G6 ayrıca, parmak izi sensörü ve suya ve toza dayanıklı üretilmiş.



Renk seçenekleri ise şu şekilde; Siyah, buz Platinum ve beyaz seçenekleri mevcut.



Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal kampanya ile alakalı bir açıklama yaptı. Açıklamasında Türk Telekom ailesinin son üretilen teknoloji cihazları Dünya lansmanları ile eş zamanlı olarak Türkiye piyasasına getirdiklerini ifade ederek, Türk Telekom müşterileri için son teknoloji cihazları temin etmek için büyük bir emek veriyoruz dedi. 36 aya varan taksit imkanları ve 99?'den başlayan fiyatlar ile sizde G6'nızı Türk Telekom mağazalarından temin edebilirsiniz. diyerek sözlerine son verdi.